TG Green 1 gennaio – Finanza sempre più sostenibile mercato vale più di 730 miliardi

Nel primo trimestre del 2025, il mercato della finanza sostenibile ha superato i 730 miliardi di dollari a livello globale. Nel frattempo, l’Italia mostra un rallentamento nella transizione energetica, mentre le previsioni climatiche indicano sfide significative per il nostro paese entro il 2100. Un quadro che evidenzia le opportunità e le criticità nella direzione verso un’economia più sostenibile.

Il mercato globale della finanza sostenibile supera nei primi nove mesi del 2025 i 730 miliardi di dollari, il rallentamento dell'Italia sul fronte della transizione energetica nel 2025, le previsioni climatiche sul nostro Paese al 2100. Ecco gli argomenti del Tg Green di questa settimana

