Sequestrati in tutta Italia 2,5 milioni di litri di vino falsamente certificati Dop e Igp 24 denunciati FOTO-VIDEO

In tutta Italia sono stati sequestrati 2,5 milioni di litri di vino che risultano essere stati falsamente etichettati come Dop e Igp. Sono 24 le persone denunciate nell'ambito dell'operazione, che ha portato alla confisca di questa grande quantità di prodotto. Le autorità hanno eseguito i sequestri per contrastare le frodi nel settore vinicolo.

L'operazione nazionale denominata “Vinum Mentitum”, portata avanti da Icqrf e guardia di finanza, è stata finalizzata al contrasto delle frodi nel settore vitivinicolo Il sequestro di 2 milioni e mezzo di litri di vino sequestrati perché sarebbero stati falsamente indicati come Dop e Igp.Questo il risultato dell'operazione nazionale denominata “Vinum Mentium” portata avanti da Icqrf (ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari) e nucleo speciale beni e servizi della guardia di finanza, iniziata nel corso del 2024.L’attività, nata dall’analisi congiunta delle informazioni e dei... 🔗 Leggi su Ilpescara.it

