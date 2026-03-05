terza corsia tra incisa e valdarno vertice decisivo regione autostrade

Alle 11 di stamani si tiene a Firenze un incontro tra rappresentanti della Regione e di Autostrade per discutere della terza corsia tra Incisa e Valdarno. La riunione si svolge presso la direzione del Quarto Tronco dell’azienda, concentrandosi sulle questioni legate alle infrastrutture viarie nella zona. L’obiettivo è affrontare le tematiche legate ai lavori e alle future progettazioni.

Un confronto strategico sulle principali infrastrutture viarie è in programma stamani alle ore 11, presso la direzione del Quarto Tronco di Autostrade per l’Italia a Firenze. Attorno al tavolo, tra gli altri, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’assessore regionale alle infrastrutture Filippo Boni e l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Arrigo Giana. Tra i principali punti all’ordine del giorno figurano i lavori per la realizzazione della terza corsia nel tratto Incisa–Valdarno, un intervento strategico lungo l’ Autostrada A1. Si tratta di un’opera attesa da tempo, destinata a potenziare uno dei segmenti più trafficati della dorsale appenninica, attraversato quotidianamente da flussi intensi di mezzi leggeri e pesanti diretti verso Firenze e Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Terza corsia, si apre la partita. Vertice decisivo con Autostrade. Due Mari, appalto per il lotto 2. Il primo in fase di progettazioneIl cronoprogramma sul dossier Medioetruria, lo sblocco dell'iter sui lotti aretini della Due Mari, il pressing sulla terza corsia dell'A1.

Nuova terza corsia sulla A1, chiusure e deviazioni tra Firenze sud e Incisa ReggelloFirenze, 25 febbraio 2026 – Nel prossimo fine settimana, dalle 20 del 27 febbraio al primo pomeriggio del 1 marzo, sono previste importanti modifiche...

Nuova terza corsia sulla A1, chiusure e deviazioni tra Firenze sud e Incisa ReggelloDalle ore 20 del 27 febbraio al primo pomeriggio del 1 marzo sono previste modifiche alla viabilità per i lavori di ampliamento dell'Autostrada del Sole

Autostrada A1: viabilità modificata nel tratto Firenze sud-Incisa per lavori della terza corsiaROMA – Sull'autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto tra Firenze sud e Incisa Reggello, nell'ambito dei lavori di ampliamento alla terza corsia, è prevista nel fine settimana dal 27 febbraio al 1 marzo

