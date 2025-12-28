Terza corsia si apre la partita Vertice decisivo con Autostrade Due Mari appalto per il lotto 2 Il primo in fase di progettazione

Il cronoprogramma sul dossier Medioetruria, lo sblocco dell’iter sui lotti aretini della Due Mari, il pressing sulla terza corsia dell’A1. L’assessore regionale Filippo Boni mette in fila i temi caldi dell’agenda politico-istituzionale sulle grandi opere. Assessore Boni, su Medioetruria come intendete procedere? "Il cronoprogramma politico prevede un incontro tra il presidente Giani e la collega dell’Umbria Stefania Proietti. Incontro al quale seguirà il vertice con il ministro Salvini. Dal 2023 la linea del governo toscano è sempre stata su Rigutino. Linea ribadita, coerentemente, anche dopo le recenti elezioni regionali". 🔗 Leggi su Lanazione.it

