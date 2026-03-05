Terremoto nel Catanese proseguono le verifiche dei vigili del fuoco | oltre 70 interventi nelle prime 24 ore

Nelle prime 24 ore dopo il terremoto avvenuto nel Catanese, i vigili del fuoco hanno effettuato oltre 70 interventi di verifica e messa in sicurezza. La scossa ha interessato le aree di Ragalna, Biancavilla e Santa Maria di Licodia, tutte situate alle pendici dell’Etna. Le operazioni di controllo sono ancora in corso per valutare eventuali danni o situazioni di rischio.

Proseguono senza sosta le operazioni di controllo e messa in sicurezza dopo la scossa di terremoto che ha colpito ieri mattina la provincia di Catania, con epicentro nell'area compresa tra Ragalna, Biancavilla e Santa Maria di Licodia, alle pendici dell'Etna.A oltre ventiquattro ore dal sisma, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco continua a essere impegnato con numerose squadre sul territorio per verificare i danni provocati dalla scossa e garantire la sicurezza degli edifici. Secondo quanto comunicato dai soccorritori, più di 15 squadre dei vigili del fuoco si sono avvicendate nelle operazioni di controllo e assistenza alla popolazione. Gli interventi hanno riguardato soprattutto verifiche statiche e controlli strutturali su edifici pubblici e abitazioni private.