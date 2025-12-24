Terremoto ai Campi Flegrei scossa di magnitudo 2.0

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 è stata registrata oggi, 24 dicembre, al largo di Pozzuoli, nei Campi Flegrei. L’evento sismico è avvenuto alle 18.20 e ha fatto tremare la terra in diverse zone circostanti, come rilevato dai sismografi dell’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Molti residenti hanno avvertito chiaramente il movimento del suolo, anche se non si segnalano danni a persone o strutture. Gli esperti dell’INGV continuano a monitorare l’attività della zona, considerata tra le più vulcanicamente attive d’Italia, per individuare eventuali anomalie o variazioni nel comportamento dei Campi Flegrei. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

