Terremoto ai Campi Flegrei scossa di magnitudo 2.0
Una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 è stata registrata oggi, 24 dicembre, al largo di Pozzuoli, nei Campi Flegrei. L’evento sismico è avvenuto alle 18.20 e ha fatto tremare la terra in diverse zone circostanti, come rilevato dai sismografi dell’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Molti residenti hanno avvertito chiaramente il movimento del suolo, anche se non si segnalano danni a persone o strutture. Gli esperti dell’INGV continuano a monitorare l’attività della zona, considerata tra le più vulcanicamente attive d’Italia, per individuare eventuali anomalie o variazioni nel comportamento dei Campi Flegrei. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Terremoto Campi Flegrei, scossa 2.0 di magnitudo oggi 24 dicembre - 20 la terra ha tremato, come registrato dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con una magnitudo di 2.
Terremoto Campi Flegrei/ Il bollettino della settimana: 76 scosse, picco di M 2.0, bradisismo costante - Terremoto Campi Flegrei, scopriamo il bollettino settimanale della settimana 15- ilsussidiario.net
Terremoto Campi Flegrei, 3 scosse nelle ultime 24 ore/ Il bollettino: bradisismo sempre a 2,5 cm al mese - Il punto sulle scosse di terremoto Campi Flegrei con gli eventi più recenti nonché il bollettino della settimana 8- ilsussidiario.net
