Verifiche post-sisma più rapide | 121 tecnici formati dalla Regione Campania

In Campania, 121 tecnici sono stati formati dalla Regione per effettuare verifiche post-sisma più rapide. L’obiettivo è migliorare la capacità di risposta alle emergenze sismiche e assicurare valutazioni tempestive e precise sull’agibilità degli edifici dopo un terremoto. Questi esperti lavoreranno per accelerare le procedure di valutazione e intervenire prontamente in caso di emergenza.

Rafforzare la capacità di risposta alle emergenze sismiche e garantire valutazioni rapide e affidabili sull’agibilità degli edifici dopo un terremoto. Con questo obiettivo si sono concluse le attività formative promosse dalla Regione Campania per l’abilitazione dei tecnici della Pubblica amministrazione incaricati delle verifiche post-sisma. Il corso, organizzato dalla Protezione civile della Regione Campania, rientra nella strategia più ampia di potenziamento del sistema regionale di risposta alle emergenze. Attraverso lezioni in aula, moduli teorici, esercitazioni pratiche e una prova finale, i partecipanti hanno acquisito le competenze necessarie per effettuare i controlli sugli edifici colpiti da un terremoto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Verifiche post sisma nelle strutture sportive, regolarmente aperti gli impianti del Cus CataniaRegolarmente operativi gli impianti sportivi del Cus Catania nonostante la scossa di terremoto di questa mattina. Leggi anche: Ricostruzione post sisma. Arrivano misure concrete. Regione: "Grande risultato" Una selezione di notizie su Regione Campania. Campania, formati 121 tecnici per verifica agibilità edifici dopo sismaZabatta: Così riduciamo tempi verifica danni Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania. Garantire valutazioni rapide e affidabili sulla agibilità degli edifici colpiti da un ... expartibus.it Campania: formati 121 tecnici per verificare l'agibilità degli edifici dopo un sisma. Zabatta: «Ci consente di intervenire con rapidità»Si sono concluse le attività formative del corso promosso dalla Regione Campania per l’abilitazione dei tecnici della Pubblica Amministrazione incaricati della verifica dei danni ... ilmattino.it