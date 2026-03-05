Terremoti | formati 121 tecnici per la verifica dell' agibilità degli edifici 2 sono della provincia di Salerno

Sono stati formati 121 tecnici, di cui due provenienti dalla provincia di Salerno, attraverso un corso promosso dalla Regione Campania. L'obiettivo è preparare professionisti in grado di effettuare valutazioni tempestive e accurate sull’agibilità degli edifici colpiti da un terremoto. Le sessioni formative sono state organizzate per abilitare i tecnici della Pubblica Amministrazione incaricati di verificare i danni e l’agibilità delle strutture.

"La formazione rappresenta un passaggio fondamentale per rafforzare la capacità operativa del sistema di protezione civile", spiega l'assessora regionale alla Protezione civile, Fiorella Zabatta Garantire valutazioni rapide e affidabili sulla agibilità degli edifici colpiti da un terremoto: questo l'obiettivo delle attività formative del corso promosso dalla Regione Campania per l'abilitazione dei tecnici della Pubblica Amministrazione incaricati della verifica dei danni e dell'agibilità degli edifici dopo un sisma. Appena concluso, il percorso formativo che, organizzato dalla Protezione civile della Regione, si inquadra nella strategia complessiva di rafforzare la capacità di risposta nelle emergenze sismiche.