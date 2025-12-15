Incidente sulla Pontina coinvolti 4 camion | strada chiusa verso Roma

Castel Porziano, 15 dicembre 2025 – La SS 148 “Pontina” è stata temporaneamente interdetta al traffico in direzione Roma, all’altezza del chilometro 23, a causa di un incidente che ha provocato forti rallentamenti e disagi alla circolazione. La chiusura si è resa necessaria per consentire le operazioni di messa in sicurezza e la gestione della viabilità. Secondo quanto comunicato, nel sinistro sono rimasti coinvolti quattro mezzi pesanti. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. L’impatto ha reso impraticabile il tratto stradale interessato, imponendo l’interruzione della circolazione verso la Capitale. Cdn.ilfaroonline.it

