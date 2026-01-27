Tecnologia al servizio delle persone | a Piacenza un evento su domotica e benessere nell’età avanzata

L'evento a Piacenza del 29 gennaio 2026 si propone di esplorare come la tecnologia, in particolare la domotica, possa migliorare l'autonomia e la qualità della vita delle persone in età avanzata. Un'occasione di confronto aperto e gratuito dedicato a professionisti, familiari e anziani, per approfondire le soluzioni innovative a servizio del benessere e della longevità.

Giovedì 29 gennaio 2026 alle ore 17,30, a Piacenza, si terrà l'incontro pubblico gratuito "Nuovi servizi tra cura e tecnologia: domotica per l'autonomia e la qualità della vita delle persone in età avanzata", primo appuntamento di un ciclo di incontri dedicati alla longevità, al benessere e.

