Un barista di Poggioreale ha scoperto una tentata truffa chiamata “rendez-moi”, una tecnica usata per ingannare i commercianti durante i pagamenti. La manovra mira a creare confusione sul resto da restituire, inducendo a errori o perdite. Il barista ha riconosciuto il tentativo e ha immediatamente chiamato i carabinieri per segnalare l’accaduto.

Torna la truffa del “rendez-moi”, il cosiddetto raggiro del resto, una tecnica utilizzata soprattutto nei negozi e nei bar per confondere i commercianti durante il pagamento alla cassa. A Poggioreale, nella zona orientale di Napoli, il titolare di un bar è riuscito però ad accorgersi del tentativo di truffa e ha immediatamente allertato i carabinieri. Nei guai sono finiti due cittadini romeni, un uomo di 41 anni e una donna di 58, insieme a un ragazzo di 14 anni. I tre sono stati denunciati dai carabinieri per tentata truffa e tentato furto in concorso. La truffa del “rendez-moi” è un raggiro noto da anni e particolarmente diffuso all’inizio degli anni 2000 nelle grandi città come Roma e Milano. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Tentata truffa del “rendez-moi” a Poggioreale: barista scopre il raggiro e chiama i carabinieri

