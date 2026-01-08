Milano banlieue due peruviani tentano di rapinare anziana mentre preleva al bancomat di corso Lodi | arrestato 18enne fuggito il complice

Da ilgiornaleditalia.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, due peruviani hanno tentato di rapinare un'anziana mentre prelevava al bancomat di corso Lodi. L’operazione fallita ha portato all’arresto di un 18enne, mentre il suo complice è ancora ricercato. I responsabili avevano pianificato il tentato furto con attenzione ai dettagli, affidandosi alla rapidità e alla distrazione. L'indagine prosegue per identificare e catturare l'altro coinvolto.

Il 18enne ora dovrà rispondere dell'accusa di tentato furto aggravato; si cerca ancora il complice, che non è stato ancora indentificato Avevano studiato il colpo nei minimi dettagli, puntando sulla distrazione e sulla rapidità d’azione. Ma il tentativo di sottrarre quasi mille euro a un’anzi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

milano banlieue due peruviani tentano di rapinare anziana mentre preleva al bancomat di corso lodi arrestato 18enne fuggito il complice

© Ilgiornaleditalia.it - Milano banlieue, due peruviani tentano di rapinare anziana mentre preleva al bancomat di corso Lodi: arrestato 18enne, fuggito il complice

Leggi anche: Corso Umberto I: tenta di rapinare due donne. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Leggi anche: Milano banlieue, 18enne ucraino rapina con coltello ragazzo alla fermata Frattini della M4, arrestato: aveva compiuto 3 furti in 3 giorni - VIDEO

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Maxi sequestro di droga a Cologno Monzese: arrestati due fratelli peruviani - Cologno Monzese (Milano), 10 ottobre 2025 – Due cittadini peruviani di 26 e 32 anni sono stati arrestati ieri sera dagli agenti della Polizia di Stato di Milano, nell’ambito di un’operazione mirata al ... ilgiorno.it

Milano, avevano un borsone con 15 kg di hashish e un revolver: arrestati fratello e sorella di 26 e 32 anni - Sono stati arrestati per detenzione di stupefacenti e di armi. milano.corriere.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.