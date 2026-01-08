Milano banlieue due peruviani tentano di rapinare anziana mentre preleva al bancomat di corso Lodi | arrestato 18enne fuggito il complice

A Milano, due peruviani hanno tentato di rapinare un'anziana mentre prelevava al bancomat di corso Lodi. L’operazione fallita ha portato all’arresto di un 18enne, mentre il suo complice è ancora ricercato. I responsabili avevano pianificato il tentato furto con attenzione ai dettagli, affidandosi alla rapidità e alla distrazione. L'indagine prosegue per identificare e catturare l'altro coinvolto.

