Sparo davanti al bar arrestati due uomini con pistola e fucile a pompa

Due uomini sono stati arrestati dopo aver esploso uno sparo davanti a un bar, armati di pistola e fucile a pompa. L’intervento tempestivo dei carabinieri ha evitato che la situazione degenerasse, garantendo la sicurezza pubblica e prevenendo conseguenze più gravi.

Uno sparo davanti al bar. E l'intervento dei carabinieri prima che la situazione sfociasse nel sangue. I militari di Borgo Panigale, guidati dalla comandante Giorgia De Acutis, hanno arrestato due uomini per detenzione abusiva di armi che, nella notte tra martedì e mercoledì, hanno estratto.

