Pallacanestro - Serie B interregionale maschile Bcl si rinforza | Vignali nel roster Il 1° febbraio il Basket day

La Serie B Interregionale maschile di pallacanestro si arricchisce con il ritorno di Andrea Vignali nel roster del Bcl. Il club ha annunciato ufficialmente il suo reintegro, rafforzando la squadra in vista del prossimo appuntamento. Il 1° febbraio si terrà il tradizionale

A volte ritornano. Di nuovo in maglia Bcl Andrea Vignali che rientra nel roster biancorosso. "Siamo felici di aver potuto inserire nuovamente in squadra Vignali – commenta il presidente Matteo Benigni –. Lo scorso anno il suo contributo per raggiungere la finale play-off è stato importantissimo e siamo certi che anche quest’anno riuscirà a esprimersi al meglio, dando, così, un contributo a tutto il gruppo". Di fatto Vignali non ha mai lasciato il Bcl. Al termine della scorsa stagione ha voluto sottoporsi a un intervento a un ginocchio per risolvere un problema fisico che lo aveva afflitto ad inizio della vecchia annata, costringendolo ad entrare sul parquet solo nella seconda fase del campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

