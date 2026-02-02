Il Tennis Club Terranova di Olbia si prepara a fare il grande salto. La squadra ha conquistato l’accesso alla Serie A2, portando la città nel massimo campionato italiano di tennis. È un risultato storico, che cambia le carte in tavola per il tennis locale e apre nuove possibilità per il futuro.

Il Tennis Club Terranova Olbia ha ottenuto l’accesso alla Serie A2 di tennis, un traguardo storico che segna l’ingresso della città nella massima competizione del tennis italiano. La promozione, ufficializzata a febbraio 2026, rappresenta il primo passo verso l’alta classifica nazionale per un circolo che negli ultimi anni ha consolidato la propria posizione come polo sportivo di rilievo in Sardegna. La nuova stagione si disputerà a partire da ottobre 2026, con un calendario che si allinea con l’edizione dell’Olbia Challenger, evento internazionale che attira atleti di livello mondiale. L’evento, che ha già portato in città giocatori tra i primi 100 al mondo, crea un contesto unico: il tennis olbiese, finora presente solo in categorie regionali o nazionali di secondo livello, ora si trova al centro dell’attenzione nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tennis Olbia verso la A2: il Tc Terranova in corsa per un sogno che ridefinisce il futuro del tennis locale

