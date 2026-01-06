Proteggere l’emisfero occidentale dai rivali strategici La mossa di Trump secondo Irdi

Beniamino Irdi, non-resident senior fellow della Transatlantic Security Initiative dell’Atlantic Council, analizza il ruolo della variabile petrolifera nel dibattito sull’intervento statunitense in Venezuela. Secondo Irdi, la protezione dell’emisfero occidentale dai rivali strategici rappresenta una priorità per gli Stati Uniti, e la mossa di Trump si inserisce in questa strategia. Un’analisi che evidenzia le dinamiche geopolitiche e le ragioni dietro le scelte politiche recenti.

Nel dibattito sull’intervento statunitense in Venezuela, osserva Beniamino Irdi, non-resident senior fellow della Transatlantic Security Initiative dell’Atlantic Council, la variabile petrolifera ha occupato uno spazio rilevante nel dibattito pubblico, e non senza ragioni. Ma il punto centrale, sottolinea, va cercato altrove: quanto accaduto rappresenta una prima applicazione concreta del “ Corollario Trump ” della Dottrina Monroe, “pienamente coerente con l’ impostazione delineata nella National Security Strategy recentemente pubblicata dall’amministrazione statunitense”. Il Corollario Trump. Più che una mossa energetica, “l’intervento rappresenta la prima espressione tangibile della componente più rilevante della strategia di sicurezza nazionale statunitense, con cui Donald Trump ha segnato la mappa degli interessi strategici degli Usa. 🔗 Leggi su Formiche.net

