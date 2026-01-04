I parchi naturali rappresentano un patrimonio strategico per l’Italia, con potenzialità che spesso restano sotto valorizzate nel discorso pubblico. In un contesto in cui l’ambiente viene affrontato principalmente attraverso slogan o emergenze, è importante riconoscere il ruolo dei parchi come strumenti di sviluppo sostenibile e tutela del territorio. Questo articolo analizza come i parchi possano contribuire alla crescita del Paese, andando oltre le narrazioni spesso riduttive.

In un Paese che discute di ambiente quasi esclusivamente attraverso slogan oppure quando si trova a fronteggiare una emergenza, i parchi naturali continuano a occupare una posizione marginale nel dibattito pubblico. Eppure, in questi territori si gioca una partita fondamentale per il futuro dell’Italia: quella tra tutela e sviluppo, tra democrazia e gestione del bene comune, tra memoria e progetto. In “Parchi, l’arma segreta italiana” (Editoriale Scientifica), Andrea Camaiora ribalta lo sguardo e propone una tesi tanto semplice quanto radicale: i parchi non sono un residuo del passato né un lusso ecologico, ma uno degli strumenti più potenti – e sottovalutati – di cui il Paese dispone per ripensare il proprio modello di convivenza tra natura, cultura e cittadinanza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I parchi come progetto Paese e leva strategica. L’“arma segreta” dell’Italia secondo Andrea Camaiora

