‘Janua Museo delle Streghe’ | prosegue con successo l’iter tra tradizione memoria e futuro

Il “Janua. Museo delle Streghe” continua il suo percorso di valorizzazione tra tradizione, memoria e innovazione. Nel corso del 2025, il museo ha ospitato numerose iniziative e coinvolto un pubblico sempre più numeroso, offrendo un’occasione di approfondimento e riflessione sul patrimonio storico e culturale legato alle streghe. Questo percorso dimostra l’importanza di conservare e rinnovare le radici, mantenendo vivo il dialogo tra passato e presente.

Tempo di lettura: 2 minuti Tante le attività e i progetti che hanno scandito i giorni del 2025, unitamente ai visitatori. Un piccolo museo, nel cuore della città, che continua spedito nelle sue ricerche, in un lavoro capillare e certosino che ogni giorno apporta crescita e arricchimento nella ricostruzione di un Sannio tutto da conoscere e rivalutare. Attestati di merito e stima sono arrivati da tanti studiosi e soprattutto dagli avventori del museo che quest'anno sono giunti a 9.410. Ingressi importanti che attestano stima e fiducia nell'equipe di lavoro: "Si, decisamente un anno straordinario, ma puntiamo a fare sempre meglio e di più" afferma Mario de Tommasi, presidente della cooperativa Ideas, gestore unico di "Janua.

