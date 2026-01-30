Rassegna Una poltrona per due con Il giuoco delle parti di Pirandello al Piccolo Teatro

Questa sera il Piccolo Teatro di Milano celebra il 25° anniversario con una rassegna speciale. La “Nuova Compagnia Teatrale” di Enzo Rapisarda porta in scena “Il giuoco delle parti” di Pirandello. Si tratta di uno spettacolo che riunisce pubblico e attori in una serata dedicata al teatro classico rivisitato in chiave moderna. La compagnia ha già mostrato grande energia sul palco e si aspetta una buona affluenza di pubblico.

Non poteva mancare nell'edizione del 25° anniversario del Piccolo la "Nuova Compagnia Teatrale" diretta da Enzo Rapisarda."Il giuoco delle parti" è la commedia tratta dalla novella "Quando si è capito il giuoco" di Luigi Pirandello e venne rappresentata per la prima volta a Roma il 6 dicembre 1918 dalla Compagnia Ruggeri-Vergani.E' una commedia costruita sul grottesco, sul capovolgimento di situazioni, sull'ironia. Vi si trova l'espressione e la rappresentazione del cosiddetto "sentimento del contrario" da Pirandello esposto nel saggio "L'umorismo" del 1908.

La rassegna teatrale “Una poltrona per due” torna al Piccolo Teatro di via Asolo nel 2026, dopo una campagna abbonamenti molto positiva.

