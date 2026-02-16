Teatro Mercadante di Cerignola stagione 2025 2026 | in scena l' operetta ‘Cin-ci-là’

Il Teatro Mercadante di Cerignola ospita l’operetta ‘Cin-ci-là’ sabato 21 febbraio alle 21, perché la stagione 20252026 punta a offrire spettacoli di qualità. Corrado Abbati ha adattato e diretto lo spettacolo, che vede sul palco il Balletto di Parma, richiamando l’attenzione di appassionati e famiglie. La produzione si basa su un’opera di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato, con coreografie di Francesco Frola.

Lo spettacolo Siamo a Macao, in Cina, ed è tradizione che quando un membro della casa regnante si sposa, si dia inizio al Ciun-Ki-Sin: un periodo nel quale si sospende ogni divertimento e ogni lavoro. Questo fino a quando il matrimonio non sarà consumato. I due sposini, la principessa Mjosotis ed il principe Ciclamino, non hanno le idee molto chiare sui doveri matrimoniali ed il Mandarino di Macao è disperato, perché il Ciun-Ki-Sin rischia di durare in eterno ma, guarda caso, arriva Cin-ci-là, un'attrice parigina seguita dal suo buffo spasimante Petit-Gris. Fon-Ki, il mandarino, che aveva conosciuto Cin-ci-là nella capitale francese, vede in lei la soluzione: sarà Cin-ci-là ad insegnare al principe Ciclamino quello che non sa.