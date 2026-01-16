Teatro Mercadante di Cerignola stagione 2025 2026 | in scena Amanda Sandrelli con ' La Bisbetica domata'

La stagione teatrale 2025/2026 del Teatro Mercadante di Cerignola prosegue con un evento di rilievo, ospitando Amanda Sandrelli in scena con

La stagione teatrale 20252026 del Teatro Mercadante di Cerignola, organizzata in collaborazione con Puglia Culture, prosegue con uno degli appuntamenti più attesi del cartellone. Il prossimo 20 gennaio alle 21, il palcoscenico della città ofantina ospiterà Amanda Sandrelli, protagonista di una. 🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

