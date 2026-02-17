Ex autolavaggio Tempi lunghi per il restyling

L’ex autolavaggio di via Sormani rimane chiuso da mesi, e i lavori di riqualificazione si fermano a causa delle modifiche al progetto. L’amministrazione sta rivedendo le piante, rallentando così la riqualificazione dell’area. Nei dettagli, si tratta di un intervento che avrebbe convertito la zona in un parcheggio pubblico, ma ora i tempi si allungano.

L'ex autolavaggio di via Sormani sarà bonificato, ma i tempi si allungano. L'amministrazione sta infatti rimettendo mano al progetto originario, che voleva trasformare l'area dismessa in un posteggio pubblico. Il sito è stato formalmente inserita nel piano dei servizi del Pgt come parcheggio, ma l'attuale Giunta, che si è insediata nell'estate 2024, "intende affrontare la questione in un'ottica più ampia: la collocazione in prossimità della nuova metrotranvia Milano-Seregno, con conclusione prevista al 31 marzo 2028, rende opportuno valutare l'intervento non come una mera sistemazione a parcheggio, ma come parte di una più ampia rigenerazione urbana orientata alla mobilità dolce, al trasporto pubblico e al miglioramento della qualità urbana".