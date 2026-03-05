Teatro dei Limoni di Foggia stagione 2025 2026 | in scena ‘In the mood for Marilyn’ di Letizia Rita Amoreo
Il Teatro dei Limoni di Foggia ospita la rappresentazione di ‘In the mood for Marilyn’ di Letizia Rita Amoreo, diretta da Roberto Galano. L’evento si tiene sabato 7 marzo alle 21, nell’ambito della stagione teatrale 20252026. La produzione mette in scena uno spettacolo che prende vita sul palcoscenico del teatro cittadino, attirando l’attenzione degli appassionati di teatro e cultura locale.
Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Crediamo sia un problema dei tempi che viviamo. E se non fosse così? E se tutto questo disagio avesse delle radici più profonde? L’esempio più lampante è forse quello di Norma Jean Mortensen, che costruì il personaggio immortale di Marilyn Monroe confondendosi con esso al punto da mandare in frantumi la propria psiche e la propria vita. Il caso Marilyn è ancora studiato dagli psichiatri, molti testi medici la vedono protagonista, ma troppe domande restano ancora senza risposta. Noi ne vogliamo aggiungere una: e se non fossero solo in 2? 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Teatro dei Limoni di Foggia, stagione off 2025/2026: in scena la lettura ‘Aperitivo con Carver’Nuovo appuntamento con ‘Giallocoraggioso Off', la serie di appuntamenti teatrali fuori cartellone del Teatro dei Limoni.
Teatro dei Limoni di Foggia, stagione 2025/2026: in scena Daniele Timpano con Dux in scatola'Il nuovo appuntamento della stagione teatrale ‘Giallocoraggioso 2526’ del Teatro dei Limoni è il ritorno di Daniele Timpano che, in occasione del...
Aggiornamenti e notizie su Teatro dei Limoni di Foggia stagione....
Temi più discussi: L’avvoltoio e la bambina. Lezione di drammaturgia in purezza del Teatro dei Limoni per Riprendiamoci la scena; Maiori, su Corso Reginna si inaugura la passeggiata Maiori Walkin’Art; Ché Storia. Racconti contemporanei in Fondazione dei Monti Uniti; Il gigante d’acqua: a Carlantino mostra e stati generali sulla diga di Occhito.
Iliade – 51 giorni della Guerra di TroiaDescrizione: Il Teatro Dei Limoni di Foggia apre il sipario sabato 17 e domenica 18 gennaio 2015 alle ore 21.00, presentando Iliade- 51 giorni della Guerra di Troia di e con Vito De Girolamo. Lo ... corrieredelmezzogiorno.corriere.it
A teatro e in piazza per conoscere l'autismoCon Darwin un cucciolo pericoloso, uno spettacolo originale sul tema dell’autismo, prodotto da iFun, Teatro dei Limoni e JR Studio, parte al teatro Giordano di Foggia la settimana di consapevolezza ... rainews.it
Grazie a Valentina Chiango e Enrico Ciccarelli di boncultureit per la recensione della nostra ultima produzione (insieme a AVL) “L’avvoltoio e la bambina”, andato in scena al Teatro Giordano nella rassegna Riprendiamoci la scena, ideata da Libera Foggia e - facebook.com facebook