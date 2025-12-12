Teatro dei Limoni di Foggia stagione off 2025 2026 | in scena la lettura ‘Aperitivo con Carver’
Nel 2025/2026 il Teatro dei Limoni di Foggia presenta la stagione off, aprendo le porte a nuove esperienze teatrali. Il ciclo ‘Giallocoraggioso Off’ propone spettacoli fuori cartellone, tra cui la lettura ‘Aperitivo con Carver’, offrendo al pubblico momenti di riflessione e intrattenimento alternativi.
Nuovo appuntamento con 'Giallocoraggioso Off', la serie di appuntamenti teatrali fuori cartellone del Teatro dei Limoni. Si tratta di 'Aperitivo con Carver', la lettura scenica di due racconti dello scrittore americano Raymond Carver che andrà in scena sabato 13 dicembre alle 21 (aperitivo alle.
#11dicembre #puglia #Foggia #carver “Cattedrale” e “Di cosa parliamo quando parliamo d’amore”: due dei racconti capolavoro dello scrittore statunitense al centro dell’aperitivo più lettura a cura del Teatro Dei Limoni. Vai su X
