Teatro Akropolis presenta Controscena | 12 spettacoli tra danza musica e teatro
Teatro Akropolis introduce “Controscena”, un ciclo di 12 spettacoli che uniscono teatro, danza e musica. L’evento, ideato da Clemente Tafuri, si svolge dal 23 gennaio al 19 maggio, offrendo occasioni di espressione artistica e sperimentazione. Alcuni degli spettacoli, presentati in anteprima, nascono durante la residenza artistica presso il teatro. Un’opportunità per apprezzare diverse forme di arte performativa in un percorso di approfondimento culturale.
Da venerdì 23 gennaio a martedì 19 maggio Teatro Akropolis presenta “Controscena”, progetto ideato da Clemente Tafuri, che propone 12 appuntamenti tra spettacoli di tra teatro e danza, alcuni dei quali in anteprima al termine della residenza artistica a Teatro Akropolis. Oltre ai concerti di.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: Teatro dell’Olivo. Sette spettacoli tra prosa e danza
Leggi anche: "Scuieta": al teatro Atlante spettacolo di teatro, danza e musica dal vivo
Argomenti discussi: TEATRO AKROPOLIS PRESENTA CONTROSCENA: SPETTACOLI, CONCERTI, WORKSHOP E RESIDENZE ARTISTICHE; Europei di Belgrado; RENATO D'AMICO, leggerezza e profondità in BACIO PICCOLINO nuovo singolo del cantautore.
Teatro Akropolis, fare arte come gesto didattico e di rivolta - Fuori orario (Raitre, dalle 0.55) propone oggi una notte nell’universo di Teatro Akropolis attraverso una serie di film raccolti col titolo: «La parte maledetta. Una notte con Teatro Akropolis ... ilmanifesto.it
All'Akropolis torna rassegna teatro emergente under 35 'Intransito' - Il 16, 17 e 18 dicembre il Teatro Akropolis di via Boeddu 10 a Sestri Ponente ospiterà la settima edizione di Intransito, la rassegna di teatro emergente under 35 promossa dal Comune di Genova, che ... ansa.it
" ...Oh mio cuore, quante rose a..." Coro a Polistena, questa sera, apertura di residenza! Grazie al Progetto CURA, a Mirabilia Festival Europeo e Teatro Akropolis che mi hanno accolta negli scorsi mesi, a Idra Teatro che incontrerò, e a Dracma Teatro con cui s - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.