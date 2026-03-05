A Oste, il Comune ha deciso di azzerare la Tari per chi apre nuove attività commerciali nel centro. L’obiettivo è incentivare l’apertura di negozi e ristoranti, contribuendo alla ripresa del commercio di vicinato. La misura fa parte del bilancio di previsione 2026 e mira a favorire la ripartenza di spazi sfitti nel centro cittadino.

Occhi puntati sulla rivitalizzazione del commercio di vicinato. Nel bilancio di previsione 2026 dell’amministrazione di Montemurlo trovano spazio misure mirate a sostenere le attività economiche, con un’attenzione particolare alla realtà di Oste, al centro di interventi di rigenerazione urbana e di opere per la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idraulico. L’amministrazione nella manovra di bilancio ha previsto per tutto il 2026 la gratuità dell’occupazione del suolo pubblico per tavolini e sedute di bar, ristoranti ed esercizi di somministrazione di alimenti. Una scelta che consente agli operatori di lavorare senza il peso di ulteriori costi e che punta a rendere più vivaci piazze e strade del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tari azzerata per chi apre a Oste: "Vogliamo rivitalizzare i fondi sfitti"

