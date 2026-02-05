A Poggibonsi si lavora per riaprire i negozi chiusi e dare nuova vita al centro storico. L’amministrazione ha avviato due progetti per sostenere i negozi, bar e ristoranti che sono rimasti chiusi o vuoti da tempo. L’obiettivo è rilanciare il commercio locale e attirare di nuovo i clienti nel cuore della città.

di Marco Brogi Al via una doppia operazione per rivitalizzare il centro storico di Poggibonsi e i suoi negozi, i suo bar, i suoi ristoranti. A mettere le gambe alle strategie, il tavolo di lavoro che si è svolto in municipio tra amministratori, tecnici e operatori della Fondazione PromoPA, soggetto chiamato a coordinare il rilancio, affidato a due progetti: " Piano Strategico " e " Rigenerazioni in Movimento ", sul quale il Comune si è aggiudicato un finanziamento regionale da destinare alla rivitalizzazione commerciale dei fondi sfitti. "E’ iniziato un lavoro importante che ci accompagnerà nei prossimi mesi per costruire soluzioni innovative e partecipate in grado di gestire le complessità che in questa fase storica interessano ovunque il settore del commercio – spiega la sindaca Susanna Cenni – Affrontare il tema della desertificazione è una vera e propria sfida per un Comune perché sappiamo che le dinamiche e le mutazioni hanno dimensioni assai più grandi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Commercio a Poggibonsi. Rigenerare il centro storico: "Riapriamo i fondi sfitti"

Poggibonsi si impegna a valorizzare il proprio patrimonio commerciale, collaborando con la Regione per la rigenerazione dei fondi sfitti.

