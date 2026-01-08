Simone Bulli è morto per malore improvviso mentre lavorava | aveva 51 anni
Il 7 gennaio a Chiari, un operaio di 51 anni è deceduto improvvisamente mentre era al lavoro in un cantiere edile. L'episodio si è verificato nel pomeriggio nel centro della città, suscitando sgomento tra i colleghi e la comunità locale. La tragedia evidenzia l'importanza di monitorare attentamente le condizioni di salute durante le attività lavorative.
Nel pomeriggio di mercoledì 7 gennaio, in centro Chiari, un operaio di 51 anni ha perso la vita dopo essersi sentito male mentre era impegnato in un cantiere edile. La tragedia si è consumata in via Garibaldi, all’interno di un’abitazione privata in fase di ristrutturazione.Il malore e la caduta. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
