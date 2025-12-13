Incidente sulla Teverina a Viterbo | scontro tra due auto una finisce fuori strada | FOTO

Incidente sulla strada Teverina a Viterbo nella serata di sabato 13 dicembre, coinvolgendo due auto che si sono scontrate tra il ristorante Acquarossa e il bivio per Ferento. L'incidente, avvenuto poco dopo le 20, ha causato l'uscita di una vettura dalla carreggiata. Le cause sono ancora in fase di accertamento.

Incidente stradale nella serata di sabato 13 dicembre su strada Teverina a Viterbo. Poco dopo le 20, per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate nel tratto compreso tra il ristorante Acquarossa e il bivio per Ferento.Nell'impatto, che ha provocato danni ai veicoli.

