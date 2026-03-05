Iran Tajani | Italia non è in guerra ma c’è rischio allargamento conflitto

Il ministro degli Esteri italiano ha dichiarato che l’Italia non si trova in guerra, ma ha segnalato la possibilità che il conflitto si espanda. Tajani ha evidenziato che ci sono rischi concreti di un allargamento e ha sottolineato come la situazione attuale possa avere ripercussioni sul paese. Nessun dettaglio è stato fornito sulle specifiche dinamiche o sui paesi coinvolti.

(Adnkronos) – Antonio Tajani 'avverte' l'Italia. ''C'è un concreto rischio dell'allargamento del conflitto'' in Medio Oriente, dopo l'operazione israelo-americana contro l'Iran e la successiva rappresaglia iraniana, ha dichiarato il vice premier e ministro degli Esteri riferendo alla Camera sugli sviluppi della crisi in Iran e nel Golfo. Poi la rassicurazione: "L'Italia non è in guerra. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

