Tajani e Crosetto alle Camere l' Italia non è in guerra Via libera alla risoluzione del

AGI - La Camera ha approvato con 179 voti favorevoli, 100 contrari e 14 astenuti, la risoluzione presentata dalla maggioranza sulle comunicazioni del governo sulla situazione in Iran e nel Golfo. La risoluzione presentata da Pd, Movimento 5 stelle e Avs è stata invece bocciata con 178 no, 99 sì e 14 astenuti. La Camera ha infine approvato alcune parti dei testi proposti da Iv, +Europa e Azione su cui il governo aveva espresso parere positivo con riformulazioni. Il voto dell'Assemblea arriva al termine delle comunicazioni dei ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto sulla crisi in Medio Oriente. "Il governo è pronto a intervenire anche sul fronte economico per mitigare l'impatto di questa crisi, che è purtroppo già visibile.

Pensavamo che Tajani, il ministro degli Esteri di Israele in Italia avesse toccato il fondo con “il diritto internazionale vale fino a un certo punto”. Ci sbagliavamo. Mai visto così tanto servilismo in Italia. Leggete qui https://alessandrodibattista.substack.com/p/ci- - facebook.com facebook

Intervenendo in aula nel dibattito sulla guerra in Iran la segretaria del Pd Elly Schlein ha risposto ai ministro Crosetto e Tajani: "Noi diciamo no all'autorizzazione delle basi per appoggiare in un nessun modo questa guerra che viola il diritto internazionale. Il pu x.com