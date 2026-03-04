Giovedì 5 marzo, Crosetto e Tajani riferiranno alle Camere sulla crisi iraniana. A Palazzo Chigi si è tenuto un nuovo vertice, presieduto dalla presidente del Consiglio, per discutere degli sviluppi nel Medio Oriente e delle conseguenze economiche legate alla situazione. La riunione ha coinvolto rappresentanti del governo e si è concentrata sulle questioni più recenti relative alla regione.

Si è svolto a Palazzo Chigi un nuovo vertice dedicato all’analisi degli sviluppi della crisi in Medio Oriente e alle relative implicazioni economiche, presieduto dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Chi ha partecipato al nuovo vertice di Palazzo Chigi. Alla riunione – si legge nella nota di Palazzo Chigi – hanno partecipato il Vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani, il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini (collegato da remoto), il ministro della Difesa Guido Crosetto, il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, i sottosegretari alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, e i vertici dell’intelligence. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Crisi iraniana: Crosetto e Tajani tornano a riferire giovedì 5 marzo alle Camere

Iran, Crosetto e Tajani alle Camere si schierano con Usa e Israele come su Gaza: “Raid per difesa da minaccia imminente e permanente”"I nostri connazionali nella regione sono la nostra priorità assoluta", ha detto Tajani, spiegando che sono 70mila quelli coinvolti nelle aree...

Leggi anche: Iran, il governo accelera sugli aiuti militari a Emirati, Kuwait e Qatar: giovedì voto in Parlamento con Tajani e Crosetto

Una raccolta di contenuti su Crisi iraniana.

Temi più discussi: Che cosa hanno detto Tajani e Crosetto sull’Iran in Parlamento; Iran, Tajani alle commissioni: Primo charter con italiani in arrivo stasera a Fiumicino; Maggioranza e opposizione divise sul ruolo dell'Italia nella crisi iraniana; Vertice con Meloni a Palazzo Chigi. Il Governo: impegno per la stabilità in Medio Oriente.

P.Chigi, domani Tajani e Crosetto riferiscono sulla crisi in IranNella giornata di domani, giovedì 5 marzo, i Ministri Tajani e Crosetto riferiranno alle Camere in merito all'evoluzione del quadro internazionale. (ANSA) ... ansa.it

Iran, domani i ministri Tajani e Crosetto di nuovo in Parlamento sugli sviluppi della guerra in Medio OrienteIl sottosegretario Mantovano: Sul possibile uso di basi militari in Italia da parte degli Usa non c'è stata richiesta, mentre stiamo valutando la richiesta di mezzi difensivi da parte di Paesi del Go ... rtl.it

98zero.com. . La morte della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei, colpito durante raid militari, ha scosso l’Iran e il Medio Oriente. Dopo decenni di potere, il suo regime autoritario entra in una fase di forte crisi. In diverse città e tra la diaspora iraniana si sono facebook

Export e costi energetici, i conti della crisi iraniana per le imprese milanesi milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com