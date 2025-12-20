BOXE | stasera e domani va in scena il trofeo gasparotto-memorial franchini promosso dalla pugilistica bertola Petriccioli sfida il colombiano Cervantes in vista della finale del titolo italiano
Inizia oggi, sul ring della Bocciofila di Sarzana, la due giorni di ’noble art’ organizzata dalla Pugilistica Carrarese ’Enrico Bertola’, valida per il 24° Trofeo Luca Gasparotti e per l’11° Memorial Francesco Franchini. Sul ring sono in programma undici match dilettanti maschili e femminili (stasera con inizio alle ore 21) tra pugili toscani e piemontesi. Luca Gasparotti è stato un medio massimo della Pugilistica a cavallo degli anni ’80 e ’90, una promessa deceduta prematuramente a soli 22 anni in seguito ad un incidente stradale. Classe 1924, Francesco Franchini è stato un pugile negli anni del dopoguerra, campione regionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Boxe: ora il Trofeo Gasparotto-Memorial Franchini. La Pugilistica Bertola sorride con Paita, Mariani e Buzzi
Leggi anche: Va in scena ad Ancona lo spettacolo "Il condominio sogno" promosso dalla Lega del Filo d'Oro
BOXE: stasera e domani va in scena il trofeo gasparotto-memorial franchini promosso dalla pugilistica bertola. Petriccioli sfida il colombiano Cervantes in vista della finale ... - Inizia oggi, sul ring della Bocciofila di Sarzana, la due giorni di ’noble art’ organizzata dalla Pugilistica Carrarese ’Enrico ... sport.quotidiano.net
Stasera tutto il cuore della Boxe Nicotera festeggia un altro Natale e un altro anno insieme #boxenicoterafamily @pizzeria.metro.bolzano - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.