Sushi e pesce crudo come consumarli | i consigli dello chef contro il rischio intossicazione Il nodo è la conservazione

Un ristorante di sushi a Zola Predosa è stato chiuso dai Nas, attirando l’attenzione sulle modalità di conservazione del pesce crudo e sulle precauzioni necessarie per evitare intossicazioni. Lo chef ha condiviso consigli pratici per consumare sushi e altri piatti a base di pesce crudo in sicurezza, evidenziando l'importanza di rispettare le corrette tecniche di conservazione. La vicenda ha riacceso i riflettori sul settore della ristorazione specializzata in pesce crudo.

Bologna, 5 marzo 2026 – La recente chiusura di un ristorante di sushi a Zola Predosa, decisa dai Nas, ha di nuovo riacceso l'attenzione sulla galassia del pesce e della ristorazione dedicata. "Va però fatta un'importante distinzione a monte tra le varie categorie di ristoranti di pesce", precisa Francesco Carboni, storico chef al timone del noto ristorante Acqua Pazza. Direttore, a quale distinzione si riferisce? "AI ristoranti che propongono per la maggior parte pesce crudo e a quelli, come il mio o generalmente quelli più tradizionalmente di cucina di mare, in cui i piatti a base di pesce crudo sono un paio al massimo: nel mio caso normalmente le ostriche e un piatto misto.

Pesce crudo e rischio epatite, l’immunologo: “Ecco quando può accadere”(Adnkronos) – Il caso del trentenne neuroscienziato Matteo Ascenzi ricoverato all’Inmi Spallanzani di Roma con epatite dopo una cena a base di sushi...

Menù di Natale 2025 per pranzo, i consigli dello chef stellato Bertini: “Ricette e tradizione”Recanati (Macerata), 22 dicembre 2025 – Per chef Andrea Bertini, che quest’anno ha ottenuto la prima stella Michelin, il Natale evoca sempre il...

