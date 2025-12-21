Menù di Natale 2025 per pranzo i consigli dello chef stellato Bertini | Ricette e tradizione

Recanati (Macerata), 22 dicembre 2025 – Per chef Andrea Bertini, che quest’anno ha ottenuto la prima stella Michelin, il Natale evoca sempre il ricordo di quando si divertiva a preparare con nonno Betto, il nonno materno, maestro di scuola elementare, cappelletti, galantina e Montebianco. E quei piatti del cuore li ha riportati nella sua cucina. Casa Bertini a Recanati, come ogni anno, sotto Natale rimarrà chiusa. Il Natale si passa in famiglia. “ Voglio passare le feste in famiglia e permettere ai dipendenti di fare altrettanto, è giusto così”. Ma, a parte lo stop dal 23 dicembre al 3 gennaio, il ristorante è sempre operativo e fino a metà gennaio le prenotazioni sono al completo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

