Menù di Natale 2025 per pranzo i consigli dello chef stellato Bertini | Ricette e tradizione
Recanati (Macerata), 22 dicembre 2025 – Per chef Andrea Bertini, che quest’anno ha ottenuto la prima stella Michelin, il Natale evoca sempre il ricordo di quando si divertiva a preparare con nonno Betto, il nonno materno, maestro di scuola elementare, cappelletti, galantina e Montebianco. E quei piatti del cuore li ha riportati nella sua cucina. Casa Bertini a Recanati, come ogni anno, sotto Natale rimarrà chiusa. Il Natale si passa in famiglia. “ Voglio passare le feste in famiglia e permettere ai dipendenti di fare altrettanto, è giusto così”. Ma, a parte lo stop dal 23 dicembre al 3 gennaio, il ristorante è sempre operativo e fino a metà gennaio le prenotazioni sono al completo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Pranzo di Natale con i consigli dello chef stellato. Buccellato come antipasto e altre idee low cost
Leggi anche: Ricette di Natale (facili) dello chef Igles Corelli: “Consigli per tutti i gusti senza spendere troppo”
Cosa mangiare a Natale? Ecco il menù con ricette di pesce e di carne per il cenone della vigilia e per il pranzo del 25 dicembre.
Il pranzo di Natale 2025? Per ben 5,5 milioni di italiani è al ristorante - È la previsione dell’Ufficio Studi di Fipe, che per il Natale 2025 stima una crescita delle presenze nei ristoranti e una spesa complessiva da circa 451 milioni di euro, in aumento rispetto allo scors ... italiaatavola.net
Cosa indossare la sera (o al pranzo) di Natale? Questi look uomo di sfilata sono l’ispirazione giusta - 6 look uomo per Natale 2025, che sia al cenone di famiglia o alla cartata con gli amici: ecco le inspo salva feste ... iconmagazine.it
Natale 2025, cenone e pranzo senza sprechi. Consigli e buone pratiche - L’anno scorso ogni famiglia durante le feste ha gettato cibo per 90 euro. repubblica.it
?Menù di Natale di pesce | Menù natalizio pesce | Menù delle feste | Ricette di Natale salate
Tantissimi auguri dal pranzo di Natale di Fratelli d’Italia Bologna con più di 500 amici insieme a Galeazzo Bignami Marco Lisei Marta Evangelisti e Francesco Sassone - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.