Etna 37 infortuni sulla neve negli ultimi giorni | sanzioni per gli snowboarder senza casco

Negli ultimi giorni, sul versante dell’Etna, sono stati registrati 37 infortuni legati all’attività sulla neve, con interventi da parte delle forze di polizia specializzate in soccorsi. Molti incidenti sono dovuti all’uso improprio di slittini e altri mezzi di fortuna, mentre sono state emesse sanzioni a snowboarder senza casco. Le operazioni di soccorso hanno coinvolto persone con contusioni e fratture.

Gli agenti delle “volanti della neve”, hanno anche sanzionato tre persone per la mancanza di copertura assicurativa, obbligatoria per tutti gli sciatori che fruiscono degli impianti di risalita I poliziotti sciatori specializzati dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti lungo i versanti dell’Etna per richieste di soccorso per contusioni e fratture, spesso causate dall’uso sconsiderato di slittini e altri mezzi di fortuna, impiegati impropriamente per scivolare sulla neve. Gli agenti delle “volanti della neve”, hanno soccorso negli ultimi giorni 37 persone. Il pattugliamento dei poliziotti ha permesso di rilevare alcune infrazioni al “Codice delle nevi” da parte di snowboarder sorpresi a “surfare” sulla neve senza il necessario casco protettivo, da quest’anno obbligatorio ad ogni età. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

