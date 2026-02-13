Meloni | No migrazione per avere manodopera a basso costo

Giorgia Meloni ha annunciato che l’Italia non userà più la migrazione come mezzo per ottenere manodopera a basso costo. La presidente del Consiglio ha chiarito questa posizione durante il secondo vertice Italia-Africa, sottolineando che Roma vuole puntare sullo sviluppo locale e non sullo sfruttamento dei flussi migratori. In questo modo, l’Italia si impegna a rafforzare le iniziative di crescita nei paesi africani, evitando di dipendere dall’immigrazione come soluzione economica.

Meloni all'Africa: Roma punta sullo sviluppo locale, basta sfruttare i flussi migratori. Addis Abeba, 13 febbraio 2026 – La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha delineato una svolta nella politica migratoria italiana durante il secondo vertice Italia-Africa, affermando che l'Italia non intende utilizzare i flussi migratori per sopperire alle esigenze di manodopera a basso costo. L'annuncio, fatto nella capitale etiope, segna un cambio di prospettiva e pone al centro della cooperazione bilaterale la creazione di opportunità economiche nei Paesi di origine, nell'ambito del Piano Mattei. Un Nuovo Approccio: Investire nelle Radici per Frenare le Partenze.