Una tassa su ogni pacco Shein e Temu bruttissima notizia per chi compra sui siti a basso costo

A partire dal 2026, lo shopping online a basso costo potrebbe subire importanti cambiamenti in Italia. Una nuova tassa su ogni pacco, introdotta per regolare le piattaforme extra Ue come Shein e Temu, potrebbe influenzare le abitudini di acquisto e le strategie dei rivenditori, modificando il panorama del commercio elettronico a cui molti utenti sono abituati.

Dal 2026 lo shopping online a basso costo potrebbe cambiare volto per milioni di utenti italiani. Una tassa per pacco, promette infatti di diventare la nuova variabile che condizionerà acquisti, abitudini e strategie delle piattaforme extra Ue. Quella che oggi appare come una spesa minima, spesso impulsiva e percepita quasi come gioco – un top da 3 euro, una cover da 1,50, un gadget acquistato senza pensarci troppo – rischia di diventare molto meno conveniente. Ed è proprio su questo meccanismo psicologico, oltre che economico, che il governo ha deciso di intervenire, collegandosi a un più ampio cambio di passo europeo contro l’importazione massiva di merci a basso costo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

