Su Rai3 prende il via “La pelle del mondo”, un nuovo programma di Rai Cultura prodotto da Be Water Film, che debutta venerdì 6 marzo in prima serata. La trasmissione è condotta da Stefano Mancuso e Lillo Petrolo e si propone di esplorare vari aspetti legati al pianeta e alla natura. La prima puntata sarà trasmessa questa settimana.

ROMA – “La pelle del mondo” è il titolo del nuovo programma di Rai Cultura, prodotto da Be Water Film, in onda da venerdì 6 marzo in prima serata su Rai3. Un viaggio in sei puntate dedicato alla vita sulla Terra, alla biosfera e al ruolo delle piante nel nostro futuro. “La pelle del mondo” è condotto da Stefano Mancuso, professore universitario, scienziato e saggista di fama internazionale, ad accompagnarlo in questo viaggio Lillo Petrolo, attore sensibile e brillante, da sempre attento ai temi della natura e dell’ambiente. Mancuso guida il pubblico in una riflessione profonda e accessibile sul destino del pianeta e dell’umanità, affiancato da Lillo che, con la sua capacità di usare la leggerezza come chiave di racconto, rende comprensibili e coinvolgenti temi complessi, favorendo una divulgazione pensata per informare e intrattenere. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Su Rai3 “La pelle del mondo”, un programma condotto da Stefano Mancuso e Lillo Petrolo

La pelle del mondo, il nuovo viaggio di Stefano Mancuso e Lillo Petrolo dal 6 marzo su Rai3 | INTERVISTA VIDEOLa pelle del mondo, il nuovo programma di Rai Cultura prodotto da Be Water Film, è stato presentato questa mattina nella sala Blu di Via Teulada,...

Leggi anche: Domenica In, gli ospiti della puntata del 1º febbraio da Christian De Sica a Lillo Petrolo

Contenuti e approfondimenti su Stefano Mancuso.

Temi più discussi: La pelle del mondo; Lillo e Mancuso, la strana coppia per conoscere 'La Pelle del Mondo' su Rai3; Su Rai3 arriva 'La pelle del mondo', un viaggio nella biosfera tra scienza e comicità con Mancuso e Lillo; Lillo e Mancuso, la strana coppia per conoscere 'La Pelle del Mondo' su Rai3.

Su Rai3 La pelle del mondo, un programma condotto da Stefano Mancuso e Lillo PetroloROMA - La pelle del mondo è il titolo del nuovo programma di Rai Cultura, prodotto da Be Water Film, in onda da venerdì 6 marzo in prima serata su Rai3. lopinionista.it

Su Rai3 arriva 'La pelle del mondo', un viaggio nella biosfera tra scienza e comicità con Mancuso e LilloIn onda da venerdì 6 marzo in prima serata su Rai3, tra gli ospiti Christian De Sica, Alessandro Gassmann, Chiara Pavan e Giuliano Sangiorgi ... adnkronos.com

Qual è la differenza tra foresta e bosco Ne parlano Vinicio Capossela e Stefano Mancuso, calati in un contesto da favola. #LaPelleDelMondo è il nuovo programma di @RaiCultura, in onda da domani #6marzo in prima serata su #Rai3. x.com

Non perdete la puntata di questo pomeriggio, perché saranno nostri ospiti STEFANO MANCUSO e LILLO PETROLO: una "strana coppia" per un nuovo bellissimo progetto! - facebook.com facebook