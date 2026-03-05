Su questo colle l' inno ufficiale dedicato alla venerazione delle spoglie di San Francesco

La comunità dei frati del Sacro Convento di Assisi ha pubblicato la versione video dell'inno ufficiale dedicato alla venerazione delle spoglie di San Francesco. Il brano si intitola

Pubblicato il video musicale della colonna sonora nel canale Youtube della comunità dei frati del Sacro Convento di Assisi Un inno ufficiale dedicato alla venerazione delle spoglie mortali di San Francesco. La comunità dei frati del Sacro Convento di Assisi ha presentato la versione video ufficiale del canto "Su questo colle". L’inno, scritto da fra Marco Moroni, custode del Sacro Convento è stato musicato da fra Peter Hrdy, direttore della cappella musicale della Basilica ed è stato eseguito a quattro voci miste, organo e orchestra d’archi dalla Cappella musicale. Il testo è stato composto nel 2023 ed è stato scelto come inno ufficiale della venerazione delle spoglie mortali del patrono d'Italia. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Leggi anche: Assisi, in 18mila per la prima venerazione delle spoglie di San Francesco: tra i primi anche i bergamaschi - Il video

Ad Assisi folla all'esposizione delle spoglie di San FrancescoLe ossa di San Francesco d’Assisi sono state esposte al pubblico per la prima volta oggi, a coronamento di una saga lunga 800 anni sulle sue spoglie...