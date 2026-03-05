Su questo colle inno per la venerazione spoglie San Francesco
La comunità dei frati del Sacro Convento di Assisi ha pubblicato la versione video del canto “Su questo colle”, un inno dedicato alla venerazione delle spoglie mortali di San Francesco. La presentazione si inserisce nelle celebrazioni legate alla figura del santo e coinvolge i fedeli nella diffusione del canto. La registrazione è stata diffusa online per raggiungere un pubblico più ampio.
