Studio rivoluzionario sui piloti F1 | accelerazioni frenate e stress Ecco come reagiscono

Un nuovo studio analizza le risposte fisiologiche dei piloti di Formula 1 durante le gare, evidenziando come accelerazioni, frenate e altre sollecitazioni influenzino il loro corpo. La ricerca si concentra sui cambiamenti che avvengono in modo rapido e preciso, mostrando come i piloti reagiscano alle condizioni estreme di guida. I risultati forniscono dettagli sui meccanismi adattivi durante le sessioni di gara.

(Adnkronos) – I piloti di Formula 1 sviluppano adattamenti fisiologici altamente specifici, strettamente legati alle esigenze della guida ad altissima intensità. Accelerazioni fino a 3–4 g, carichi meccanici sul collo, posture obbligate, stress termico e recuperi ridotti modellano il corpo del driver in modo unico. È quanto emerge da una review internazionale condotta dall’Università di Trieste in collaborazione con la University of Roehampton (Londra) e con il coinvolgimento diretto di tre performance coach di Formula 1 attivi ai massimi livelli, tra cui gli allenatori di Charles Leclerc e Max Verstappen. Lo studio, volto a colmare la... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

