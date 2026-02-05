Viaggio nelle cellule delle piante per vedere come reagiscono allo stress

Un team di ricercatori italiani ha studiato come le piante reagiscono allo stress da scarsità di ossigeno. Utilizzando tecniche avanzate, hanno analizzato le cellule delle piante per capire quali geni si attivano in queste condizioni. I risultati, pubblicati su npj Science of Plants, mostrano risposte specifiche e dettagliate che potrebbero aiutare a migliorare la resistenza delle piante in ambienti difficili. La ricerca, coordinata dall’Istituto di Scienze delle Piante della Sant’Anna di Pisa, si inserisce in un progetto più ampio di studio sui meccanismi di

Pisa, 5 febbraio 2026 – Come reagiscono i geni delle piante quando l'ossigeno scarseggia? La risposta arriva da una pubblicazione su npj Science of Plants coordinata dall'Istituto di Scienze delle Piante della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, in collaborazione con il Laboratorio NEST della Scuola Normale Superiore e l'Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria del Cnr. Lo studio ha analizzato il comportamento dei geni a livello di singola cellula. Questo nuovo approccio ha permesso di scoprire quali cellule riescono a percepire i cambiamenti nei livelli di ossigeno e, di conseguenza, modulano l'attività genica, influenzando lo sviluppo della pianta.

