In Formula 1, i piloti devono affrontare sollecitazioni estreme e uno stress costante durante le gare. Per farlo, si affidano a un allenamento fisico intenso e a tecniche specifiche per mantenere la concentrazione. La preparazione fisica è fondamentale per resistere alle forze G e alle lunghe sessioni di corsa. La loro resistenza permette di gestire le alte velocità e le pressioni continue in pista.

I piloti di Formula 1 sviluppano adattamenti fisiologici specifici, legati alle esigenze della guida. La ricerca. Ci vuole un fisico bestiale per correre in Formula 1. E i piloti lo sanno bene. Stando a un nuovo studio internazionale condotto da Università di Trieste e University of Roehampton (Londra), questi atleti sviluppano adattamenti fisiologici specifici, strettamente legati alle esigenze della guida ad altissima intensità. Insomma, accelerazioni improvvise, carichi meccanici sul collo, posture obbligate, stress termico e recuperi ridotti modellano letteralmente il corpo dei piloti. Non è tanto una questione di ‘taglia’. Rispetto ad altri professionisti dello sport, i piloti di Formula 1 non sono necessariamente fuori scala per parametri generali come statura, massa corporea o capacità aerobica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Formula 1, il segreto dei piloti per superare stress e sollecitazioni estreme

