Stress test per la prevenzione nei territori

In diversi territori si stanno realizzando stress test per la prevenzione dei rischi naturali. Durante il periodo invernale si verificano alluvioni, smottamenti, frane, bombe d’acqua e nevicate straordinarie. Questi eventi, ricorrenti in quella stagione, richiedono misure di tutela specifiche e interventi mirati. Le autorità competenti stanno monitorando le aree più a rischio e pianificando azioni preventive.

Diciamolo subito: siamo stufi di un copione che si ripete pedissequamente da troppo tempo. D'inverno: alluvioni, smottamenti, frane, bombe d'acqua, nevicate straordinarie, tutto concorre a invocare l'emergenza. D'estate: una prolungata siccità, incendi, temperature record, fanno nuovamente chiedere lo stato di emergenza. Le Regioni sembrano fare a gara per avere il riconoscimento da parte del governo dello «stato di emergenza» che si traduce in denaro da gestire, e quindi in appalti, protagonismo, consenso. Così siamo passati da un'emergenza ad un'altra senza prendere seriamente in considerazione misure di prevenzione. Questo metodo di governo del territorio è oggi arrivato al capolinea.