Il referendum come stress test delle istituzioni

Il presidente Mattarella ha lasciato il Quirinale per spiegare pubblicamente il suo punto di vista, causando molta attenzione. La sua scelta di parlare fuori dal palazzo istituzionale ha sorpreso molti, puntando il dito su questioni di fondo legate alla stabilità democratica. La sua uscita ha acceso il dibattito tra politici e cittadini, che si interrogano sulla solidità delle istituzioni in momenti di crisi. Questa mossa rappresenta un vero e proprio banco di prova per le strutture di potere italiane. La situazione resta sotto osservazione in attesa di sviluppi.

Saltano gli argini L'uscita di ieri del presidente Mattarella, se non funzionerà come richiamo all'ordine funziona benissimo come segnale di allarme L'uscita di ieri del presidente Mattarella, uscita in senso proprio perché per dire quello che voleva dire ha lasciato il Quirinale e si è andato a sedere sulla poltrona di presidente del Csm, se non funzionerà come richiamo all'ordine funziona benissimo come segnale di allarme. Parla quindi più ai cittadini prossimi elettori del referendum e intanto spettatori dello «scontro istituzionale» che ai governanti che dovrebbero darsi una calmata.