Ballare e fare i test Hiv e Hcv | a Bologna la prevenzione entra nei club

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ballare e sottoporsi a test per Hiv e Hcv saranno possibili insieme grazie a una nuova iniziativa promossa dall’associazione Link 2.0 di Bologna, che partirà nel 2026 presso il locale di via Fantoni. L’idea è di integrare momenti di prevenzione durante le serate di clubbing, per raggiungere. 🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

Leggi anche: AOU Sant’Andrea, HIV HCV stop stigma: il 4 dicembre test e counseling gratuiti

Leggi anche: HIV Salerno prevenzione: test gratuiti e iniziative contro l’AIDS

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Test dell'HIV: come e quando sottoporsi al test - Molte persone si sentono nervose all'idea di sottoporsi al test, ma i motivi per farlo superano di gran lunga le ragioni per non farlo. ilgiornale.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.