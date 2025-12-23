Ballare e fare i test Hiv e Hcv | a Bologna la prevenzione entra nei club

Ballare e sottoporsi a test per Hiv e Hcv saranno possibili insieme grazie a una nuova iniziativa promossa dall’associazione Link 2.0 di Bologna, che partirà nel 2026 presso il locale di via Fantoni. L’idea è di integrare momenti di prevenzione durante le serate di clubbing, per raggiungere. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

