Strattona ripetutamente gli avversari un calciatore e un dirigente | squalificato Pasquale Foggia

Un calciatore e un dirigente sono stati squalificati dopo che durante la partita tra Frosinone e Pescara si sono verificati comportamenti violenti. Il calciatore ha strattonato ripetutamente gli avversari, mentre il dirigente è stato coinvolto negli scontri. La partita ha attirato l’attenzione anche per le conseguenze disciplinari che hanno coinvolto i tesserati di entrambe le società.

Il Frosinone-Pescara delle polemiche ha avuto pesanti strascichi anche a livello disciplinare per i tesserati di entrambe le squadre. Fermato inevitabilmente per un turno Giorgio Altare, difensore del Pescara, espulso in quanto autore del fallo da rigore che ha poi riaperto il match grazie all'esecuzione dagli 11 metri di Calò ma è stato sanzionato sul fronte opposto il ciociaro Ilario Monterisi, sempre per una giornata ma con ulteriore ammenda di euro 2mila, "per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, strattonato ripetutamente due calciatori della squadra avversaria; il tesserato non è stato oggetto di provvedimento di espulsione poiché non inserito nella distinta di gara".