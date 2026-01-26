Botte da orbi in campo arbitro picchiato e va in ospedale Dirigente squalificato 4 anni

Durante la recente partita tra Football Club Nocelleto e Tre Torri San Marcellino, si è verificato un episodio grave che ha coinvolto violenza in campo. L’arbitro è stato aggredito e trasportato in ospedale, mentre un dirigente è stato squalificato per quattro anni. Questi eventi sottolineano l’importanza di mantenere il rispetto e la correttezza nello sport, evitando comportamenti che compromettono la sicurezza di tutti i partecipanti.

Nei giorni scorsi si è consumata una brutta pagina di calcio durante la gara tra Football Club Nocelleto e Tre Torri San Marcellino. La partita è stata sospesa e successivamente assegnata a tavolino per 3-0 in favore del Nocelleto a causa di un episodio di inaudita violenza. Secondo il referto del Direttore di Gara, al 28° minuto del primo tempo, dopo la concessione di un calcio di punizione a favore del Football Club Nocelleto e l’espulsione del calciatore Marco Golino della società ospite, alcuni membri della panchina del Tre Torri San Marcellino sono entrati in campo per protestare in maniera veemente.🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondimenti su botte orbi

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

SHOCK ALLA PARTITA DI CALCETTO: ARBITRO AGGREDITO FINISCE IN OSPEDALE | 13/12/2025

Ultime notizie su botte orbi

Argomenti discussi: Rissa nel cuore della notte a Lodi: botte da orbi in mezzo alla strada, tre giovani finiscono in ospedale; Botte da orbi davanti a Porta Elisa; Botte da orbi nel cuore della città, scattano quattro denunce; Rissa a Torino Barriera di Milano: ragazzi si picchiano in strada all'uscita dalla discoteca.

Rissa nel cuore della notte a Lodi: botte da orbi in mezzo alla strada, tre giovani finiscono in ospedaleSoccorsi all’angolo tra le vie Nino Dall’Oro e Vignati. I coinvolti avevano ferite in varie parti del corpo. La zona in cui è scoppiata la violenza era già stata teatro di altre zuffe, aggressioni e f ... msn.com

Rissa nel cuore della movida. Banale questione di viabilità scatena la zuffa: 4 denunciatiUn guineano in bici e tre albanesi a passeggio se le danno di santa ragione in via Gramsci. Scena ripresa dalle telecamere della videsorveglianza e ricostruita dalla polizia. msn.com

Botte da orbi "Guardabuoi" - facebook.com facebook