Urla rumori e insulti in sala stampa | Ha aggredito un dirigente su sedia a rotelle Ma gli avversari rispondono | Tutto falso vi denunciamo | Video

Durante una conferenza stampa, si sono verificati momenti di forte tensione, con urla, rumori e insulti. Un video virale mostra un episodio di aggressione contro un dirigente su sedia a rotelle, ma gli avversari negano e promettono denunce. L’evento ha scatenato polemiche e discussioni sui fatti accaduti.

Attimi concitati, rumori fortissimi e urla di terrore udibili in tutta la sala stampa: nel video diventato virale della conferenza stampa di Marc García Puig c'è di tutto. Il match in questione è quello del 7 dicembre tra Real Avila e Coruxo, quarta serie spagnola, terminato 1-1. Nel post gara l'allenatore del Real Avila – Marc García Puig – discute con un giornalista, membro del consiglio direttivo del Coruxo con disabilità fisica, che lavora nel settore delle comunicazioni. "La Federazione non decide le partite. Tu lavori nel giornalismo, amico, non diffondere informazioni false, questo è importante.

